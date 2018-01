Parques ganham festival de food truck

A partir deste sábado (10), os parques Villa-Lobos e Cândido Portinari, ambos na zona oeste de São Paulo – na verdade, um é colado ao outro – passam a contar com um evento de food trucks. No cardápio, há massas, tapioca, pastel, carne louca na baguete, salgadinhos de festa, cachorro-quente, salgados, lanches naturais, saladas, comida japonesa, costela, hambúrguer, entre outros quitutes.

Após processo de chamamento público, no último dia 30, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que administra os dois parques, realizou a abertura pública dos envelopes. Na ocasião, foram analisadas as documentações das empresas interessadas em instalar food trucks nos locais e se realizou o sorteio par a outorga das permissões. Também foi selecionada nova empresa que deve assumir o serviço de locação de bicicletas nos parques.

Em caráter experimental, o festival de food trucks vai até dia 28 de fevereiro do ano que vem.