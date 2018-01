A imensa área verde de 526 hectares que abrange, entre outros, o Zoo e o Jardim Botânico recebeu o nome de Parque Estadual das Fontes do Ipiranga nos anos 1960 – em referência ao fato de as nascentes do famoso riacho se localizarem ali. Também é chamado de Parque do Estado.

