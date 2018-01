Parque da Juventude terá “amostras grátis” dos museus paulistas – e visitantes ainda vão ganhar passaporte para conhecê-los até o fim do ano que vem

IMAGEM: DIVULGAÇÃO

Numa iniciativa inédita, os 18 museus públicos do Estado terão uma espécie de showroom, com estandes instalados no Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo. O evento está marcado para o dia 9, segundo sábado de novembro. Quem for visitar essas amostras dos acervos dessas instituições, além de conhecer um pouco do que é exposto nelas, ganhará um “passaporte” que vai dar direito a entrar, de graça, em cada um deles até novembro de 2014. A expectativa dos organizadores é que o evento Mostra de Museus se torne anual – a cada ano, sediado em um espaço público diferente.

Participam da ação os paulistanos Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Catavento, Memorial da Resistência, Museu Afro Brasil, Museu da Casa Brasileira, MIS (Museu da Imagem e do Som), Museu da Imigração, Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol, Museu de Arte Sacra, Estação Pinacoteca, Paço das Artes e Pinacoteca. Além deles, há outros quatro museus localizados no interior: Museu do Café (Santos), Museu Índia Vanuíre (Tupã), Museu Felícia Leirner (Campos do Jordão) e Museu Casa de Portinari (Brodowski).

“Estamos trabalhando com a expectativa de receber 2,5 mil pessoas”, afirma Renata Motta, coordenadora da unidade de preservação do patrimônio museológico da Secretaria de Estado da Cultura. “A estratégia, muito mais do que simplesmente ampliar o número de visitantes dos museus paulistas, é diversificar o público, propiciar que pessoas inicialmente não interessadas em determinado acervo tomem contato com esse conteúdo e, então, se tornem frequentadoras.”

Na programação, além dos estandes, estão previstas atividades idênticas às costumeiramente realizadas nesses museus, como contação de histórias, brincadeiras, oficinas e exibição de filmes. A equipe da Casa das Rosas, por exemplo, vai ensinar como se monta um fanzine. Já o pessoal do Catavento quer impressionar o público com experimentos de Física. O Museu do Futebol, por sua vez, deve promover uma partida de futebol adaptada.

Incentivos. Não é a primeira vez que, recentemente, a Secretaria da Cultura realiza ações para promover os museus públicos paulistas. Desde o ano passado, diversas táticas têm sido adotadas para aumentar o público dessas instituições. Os resultados já ficaram claros no balanço de 2012: foi registrado um número de visitantes 19% maior do que em 2011.

Em maio deste ano, houve o evento MeUeSEU: De Todo Mundo, com exposições inéditas, instalações, palestras e oficinas em todos os museus públicos do Estado. E, grande atrativo para receber mais visitantes: em todos os sábados do mês, a entrada era de graça.

De modo permanente, aliás, há um calendário de ingressos grátis nessas instituições. Às terças, ninguém paga para ir ao Museu da Língua Portuguesa e Museu da Imagem e do Som. Quinta é dia de conferir o Museu do Futebol e, das 18h às 22h, a Pinacoteca sem botar a mão no bolso. Aos sábados, entrada grátis na Pinacoteca, na Estação Pinacoteca, no Museu da Língua Portuguesa, no Museu de Arte Sacra e no Catavento Cultural e Educacional. E, todo domingo, o acesso é livre ao Museu da Casa Brasileira.

Mostra de Museus

Quando: 9/11 (sábado), das 10h às 17h

Local: Parque da Juventude

Endereço: Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana (ao lado do Metrô Carandiru)

Grátis.