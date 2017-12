__________________________________________

Os músicos Arnaldo Antunes, Taciana Barros e Edgard Scandurra compuseram uma música em defesa do Parque Augusta. Eles devem gravar nos próximos dias. Confira a letra, em primeira mão:

PARQUE AUGUSTA DOS ANJOS DE CARA SUJA

(Arnaldo Antunes, Taciana Barros, Edgard Scandurra)

Parque Augusta, refúgio do nosso trabalho

Vitória do verde da folha que cresce no galho

Dentro da selva de pedra terás vida longa

Debaixo das árvores quero curtir sua sombra

Largo do nosso passeio, jardim da infância

Sobrevivente de tanta injustiça e ganância

Vamos cuidar para sempre de ti com carinho

O passarinho já sabe onde faz o seu ninho

Parque Augusta, Parque Augusta

Parque Augusta, Parque Augusta

Parque Augusta, Parque Augusta

Parque Augusta, Parque Augusta

Eu não vejo em ti um estacionamento

Com vaga para dois carros por apartamento

Nem uma jaula de ferro, tijolo e cimento

Que não tem lado de fora, só lado de dentro

És um oásis no centro da nossa cidade

No meio do trânsito hostil uma serenidade

Só é preciso um mínimo de sanidade

Pra transformar esse sonho em realidade

Parque Augusta, Parque Augusta

Parque Augusta, Parque Augusta

Parque Augusta, Parque Augusta

Parque Augusta, Parque Augusta