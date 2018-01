Paredões cegos

O fotógrafo paulistano Ivan Padovani transformou sua coleção de imagens de paredes laterais de edifícios da cidade em uma exposição, sua primeira individual, no Rio (Galeria da Gávea. R. Marquês de São Vicente, 431, loja A, Gávea. Rio. 21 2274-5200. Até 19/9. Grátis). No total, a mostra tem 30 fotos, todas tiradas em São Paulo. De quinta (21) ao dia 24, algumas dessas imagens poderão ser conferidas por aqui, em um estande da SP-Arte/Foto, no 3º piso do Shopping JK Iguatemi. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, Itaim. Grátis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.