Paredes com muito verde

Alunos de 30 escolas municipais de São Paulo e da Baixada Santista aprenderam a fazer hortinhas verticais utilizando garrafas pet. Trata-se do projeto ‘Jovens Plantando o Futuro’, parte das comemorações da Semana do Meio Ambiente, no início de junho. As crianças receberam instruções de monitores do programa e participaram de todo o processo, do preparo do local ao plantio. A colheita deve ser utilizada pelas escolas – a ideia é que as hortaliças passem a integrar a merenda das instituições participantes.

