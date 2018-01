Parada das bikes

__________________________________________Cinco escritórios de design foram convidados por uma empresa de aço inox para desenvolverem oito estilosos bicicletários para a cidade. Trata-se do projeto Mekal Bike Points, do qual participaram Atelier Marko Brajovic, Felipe Protti (do Prototype), Gérson de Oliveira e Luciana Martins (do Ovo), Guto Requena e Studio Superlimão.

A iniciativa integrou, em agosto, o evento Design Weekend! mas, conforme era proposto, fica como um legado para cidade, de forma permanente. “Queríamos chamar a atenção para a questão da mobilidade social e a interação entre as pessoas”, diz Christian Kadow, diretor da empresa patrocinadora.

As peças foram espalhadas por pontos como o Jockey Club, a Alameda Gabriel Monteiro da Silva, a Vila Madalena, o Conjunto Nacional e o recém-inaugurado Mirante 9 de Julho. “Além de chamar a atenção para a questão da mobilidade urbana, queremos que as pessoas utilizem suas bikes para irem a lugares que sejam pontos culturais”, comenta Kadow. “É o caso do Mirante 9 de Julho, que será, sem dúvida, um importante centro de referência.”