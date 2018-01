Para ver SP em 3D

Durante mais de um ano, o fotógrafo Marcos Muzi circulou por São Paulo fazendo imagens um tanto diferentes: utilizando uma técnica específica para este fim, o resultado das imagens, após sobreposições, ficou com o esta que ilustra a nota.

A estranheza é desfeita com um óculos para visão em 3D – aqueles feitos de papelão, com uma lente vermelha e outra azul. O apetrecho acompanha o recém-lançado livro ‘Estéreofluxos São Paulo’, com mais de cem imagens do tipo.

Ao colocá-lo sobre os olhos, o leitor pode apreciar imagens paulistaníssimas, com uma ilusão tridimensional. Feito em parceria com o artista Gavin Adams, o livro custa R$ 80.