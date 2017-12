Para ver o centro velho

__________________________________________

Aspectos geográficos e históricos do chamado ‘centro velho’ de São Paulo serão esmiuçados em um tour gratuito marcado para sábado (12) – com saída às 9h30, no Pátio do Colégio. Trata-se de mais uma edição da Bandeira Cultural, passeio criado e promovido pelo engenheiro Jorge Cintra, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.

No roteiro previsto, estão a Praça da Sé, a Rua Direita, o Largo São Francisco (foto), a Praça do Patriarca e o Largo de São Bento, entre outras paradas.