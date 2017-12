Para ver inglês

FOTO: DIVULGAÇÃO

Típica de Londres, a cena acima será uma das fotos que devem ser projetadas na fachada do prédio da Biblioteca Latino-americana Victor Civita, parte do conjunto arquitetônico do Memorial da América Latina, na Barra Funda. A inusitada exibição – que traz um pouco do sotaque inglês para esse ponto emblemático da cultura latino-americana – está prevista para a noite da próxima quinta (8), das 19h às 23h, e deve funcionar como chamariz para a 18ª edição do Cultura Inglesa Festival.

O evento, que ocorre entre os dias 9 e 25, terá shows dos escoceses The Jesus and Mary Chain e dos galeses Los Campesinos!, além de mais de 60 eventos grátis em São Paulo, São José dos Campos, Sorocaba, Campinas e Santos. A programação completa pode ser conferida em festival.culturainglesasp.com.br.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 2 de maio de 2014

Tem Twitter? Siga o blog