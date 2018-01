Desde o mês de janeiro, um guia impresso distribuído gratuitamente no Metrô traz a relação do acervo artístico da companhia – há quase 100 obras de arte espalhadas pelas estações da companhia. Quem preferir, pode consultar o material, de forma ainda mais detalhada, no e-book disponível neste link.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 25 de fevereiro de 2013