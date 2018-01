Para rir no Natal

Em dezembro, os palhaços da trupe Doutores da Alegria levaram uma intervenção de Natal para sete hospitais de São Paulo. São eles: Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, Hospital Universitário, Itaci, Hospital do Grajaú, Hospital do Mandaqui, Santa Marcelina e Hospital do Campo Limpo. A apresentação dos “besteirologistas”, como eles se autodenominam, chama-se ‘ConSerto Natalino’ – assim mesmo, com S. Para as crianças hospitalizadas, os palhaços da ONG cantaram de jingle bells a músicas populares.

