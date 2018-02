Para quem gosta de trilhas

OLHA SÓ…

No site www.ambiente.sp.gov.br/trilhasdesaopaulo, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente oferece um catálogo das trilhas paulistas mais bacanas. São 40 percursos, em 23 municípios paulistas – de interior, litoral e capital. Há opções para todos os níveis de experiência.

Exemplo paulistano. Uma das trilhas fica no Jardim Botânico de São Paulo (Avenida Miguel Stéfano, 3031, Água Funda). O percurso (foto acima), de nível fácil, vai até até a nascente do famoso Riacho do Ipiranga. Não leva nem 40 minutos – são 720 metros de caminhada por uma passarela suspensa, projetada para não danificar a Mata Atlântica.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 25 de fevereiro de 2013

