Para quem gosta de selos

Vai até domingo a 21.ª edição da Lubrapex – Exposição Filatélica Luso-Brasileira, evento que existe desde 1966. Em cartaz no Prédio Histórico dos Correios (no Vale do Anhangabaú), a exposição traz acervos de 211 colecionadores – um total de cerca de 50 mil selos. “É o mais antigo e contínuo evento cultural luso-brasileiro”, comenta o filatelista Geraldo de Andrade Ribeiro Junior, presidente da comissão organizadora da Lubrapex e presidente da Federação das Entidades Filatélicas do Estado de São Paulo.

Além da exposição, o evento também tem salão comercial – para compra, venda e avaliação de material filatélico -, oficinas de filatelia para o público infanto-juvenil e palestras. Este foi tema de recente coluna veiculada pela rádio Estadão ESPN. Mais detalhes aqui.