Para quem curte foto e antiguidade

VENDE TUDO



Um achado para quem gosta de fotografia. Com preços que variam de R$ 3 a R$ 19 mil, cerca de mil livros de fotografias – alguns autografados -, câmeras antigas, projetores de slides e fotos de autores como Sebastião Salgado e Joan Fontcuberta estão à venda, até o dia 15, na Fauna Galeria (Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 470, 11 3668-6572). As peças fazem parte do acervo pessoal do advogado criminalista e fotógrafo Eduardo Muylaert, 67 anos – que usou o mote “fotógrafo muda e vende tudo” para divulgar o saldão. “A ideia de mudança é virtual. Renovação, libertação do acervo acumulado, abertura de espaço, circulação de energia e fazer com que outras pessoas possam aproveitar das coisas que estavam guardadas”, explica ele.

Entre os itens, destacam-se a Rolleiflex que foi do fotógrafo Thomaz Farkas (1924-2011), com preço fixado em R$ 1.190, e a fotografia Crianças Numa Ponte, de Lewis Hine, por R$ 19 mil. Também há curiosidades como a Sony Mavica, primeira digital – que utilizava disquetes -, que custa R$ 180. Essas preciosidades foram juntadas por Muylaert ao longo de 20 anos de carreira como fotógrafo. A Fauna Galeria fica aberta de terça a sexta, das 14h às 19h, e aos sábados, das 11h às 17h.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 3 de dezembro de 2012

