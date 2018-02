Para quem adora filmes de horror

FESTIVAL



Atenção cineastas e videomakers em geral: estão abertas, até o próximo dia 26, as inscrições para o 6.º Cinefantasy, festival paulistano de filmes de horror, ficção científica e fantasia, que ocorre entre 30 de agosto e 11 de setembro. O regulamento pode ser consultado no site www.cinefantasy.com.br.

“Este ano devemos ter uns 200 filmes”, estima Eduardo Santana, um dos organizadores da mostra – em 2010, foram 165. As produções serão exibidas no Centro Cultural São Paulo (no bairro do Paraíso), no Cine Olido (República) e na Biblioteca Viriato Corrêa (Vila Clementino). “Esperamos receber 5 mil espectadores”, diz Santana. “Temos público de vários Estados e cidades brasileiras, também alguns participantes são de fora do País.”

A mostra seleciona os melhores curtas e longas do gênero, conferindo a eles o prêmio Corpo-Seco Dourado. Em 2010, levaram a estatueta o belga Christopher Roth, o húngaro 1, o anglo-romeno Strigoi, o francês La Revelacion, o argentino Deus Irae e os brasileiros Quiropterofobia e Coda.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 30 de maio de 2011

