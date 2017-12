Para observar a Avenida Paulista

Precursora do IAG, a Comissão Geográfica e Geológica decidiu instalar uma estação na Avenida Paulista. O local foi escolhido porque, ao lado, ficava o casarão de José Nunes Belfort de Mattos, engenheiro que tinha um observatório no quintal. “Como diretor, ele podia, pela vizinhança, se dedicar quase integralmente ao trabalho”, conta o meteorologista Mario Festa. As medições começaram em 1910. A transferência para a Água Funda foi necessária porque, com os bondes, a Paulista passou a ter muitas trepidações no solo.

