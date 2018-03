A imagem acima mostra a construção do Centro Cultural São Paulo, no início da década de 1980. A história do local – uma dica, aliás, para o Dia Nacional do Livro, celebrado amanhã – foi tema da coluna veiculada ontem pela Rádio Estadão. Clique no player para ouvir:

Já que o papo acabou tratando de Mário Chamie, poeta e ex-secretário da Cultura, idealizador do espaço, aproveito para sugerir esta reportagem sobre o livro desconhecido dele.