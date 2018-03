Para levar o bebê

Fraldários, acessibilidade para carrinhos, bancos minimamente confortáveis para amamentação e descanso… Cada vez mais museus paulistanos estão preparados para receber minivisitantes – proporcionando, é claro, que pais e mães possam fazer programas culturais mesmo com um bebê à tiracolo.

Um exemplo é a Pinacoteca do Estado, que conta com trocadores tanto nos banheiros masculinos quanto nos femininos, acesso para carrinhos, elevadores e uma boa oferta de assentos. Além disso, sempre no segundo domingo do mês, a instituição tem um projeto, batizado de PinaFamília, com visitas guiadas e atividades voltadas para esse público – em um ritmo que permite a participação de todos.

Antes raros por aqui, trocadores de fralda também nos banheiros masculinos, aos poucos, vão se tornando regra. O Museu da Casa Brasileira (MCB), o Museu da Imagem e do Som (MIS) e o Catavento são casos em que o dever e o direito de cuidar do filho podem ser exercidos também pelos homens.