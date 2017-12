Para inglês entender

__________________________________________

A rede de escolas Cultura Inglesa foi fundada há 80 anos, sob o nome Sociedade Paulista de Cultura Anglo-Brasileira. Na verdade, um pouco antes, no início dos anos 1930, já funcionava de modo embrionário, quando os imigrantes britânicos Douglas Redshaw e James Cook abriram a Escola Paulista de Letras Inglesas. A foto acima, de 1948, mostra o prédio da unidade Higienópolis da escola – na época, a instituição contava com pouco mais de 2 mil alunos; hoje são 80 mil, em 50 unidades. A 19ª edição do Cultura Inglesa Festival, com programação gratuita entre os dias 4 e 21 de junho, celebra o octogésimo aniversário da escola.