O moderno Allianz Park, estádio do Palmeiras, será o tema da próxima edição do passeio fotográfico Click a Pé. No roteiro, conduzido pela arquiteta Mariana Orsi, serão visitados os arcos do Palestra Itália, as arquibancadas, a lateral do campo e o vestiário.

O tour começa às 10h de domingo (19). É preciso se inscrever antes pelo www.clickape.com.br (R$ 30).