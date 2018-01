A partir de estudo do historiador Eduardo Pin, morador da Vila de Paranapiacaba, as prefeituras de Santo André, São Bernardo e Mogi das Cruzes oficializaram o Caminho do Sal, trilha turística que resgata o percurso da época colonial, que cortava a região para o transporte de sal. No total, são 53,5 km – mas é possível fazer trecho a trecho, a pé ou de bicicleta. Mais informações pelo 4439-0109 ou

oesta.do/caminhodosal.

