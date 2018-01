Paulistices na Copa: para os alunos da Escola Municipal Amorim Lima, no Butantã, a partida de hoje à noite entre Grécia e Japão terá um gostinho especial. Isto porque, desde fevereiro do ano passado, Grego é disciplina obrigatória para os cerca de 250 alunos do 4.º e do 6.º ano dessa escola. A iniciativa integra um projeto da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo.

