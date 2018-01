Na próxima 5ª (29), às 17h, o historiador e arquiteto Benedito Lima de Toledo faz palestra na sede da Academia Paulista de Letras (Lgo. do Arouche, 312, Centro) sobre os caminhos antigos feitos do litoral para o Planalto Paulista – culminando com a fundação de São Paulo. A entrada é gratuita.

