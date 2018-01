Para eles, música era só em inglês

__________________________________________

Nas décadas de 1960, 1970 e 1980, havia uma profusão de bandas brasileiras que só cantavam em inglês. É o caso da paulistana Sunday – na foto acima, em show no Círculo Militar, no início dos anos 1970. O fenômeno é contado e contextualizado no recém-lançado livro ‘Hits Brasil – Sucessos Estrangeiros Made

In Brazil’ (Edição do Autor, 356 págs., R$ 50), de Fernando Carneiro de Campo. Além de Sunday, o livro também relembra Memphis, Lee Jackson, entre outros conjuntos.