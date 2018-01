Em bate-papo recente da coluna veiculada pela Rádio Estadão, conversei com Gustavo Lopes sobre histórias gastronômicas de São Paulo. Falamos sobre o virado à paulista, o bauru (da foto acima), o pão com mortadela… Clique no player para ouvir:

