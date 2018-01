Para aprender fotografia pinhole

Em comemoração ao Dia da Fotografia (19 de agosto), o Museu de Arte Sacra de São Paulo oferece oficinas gratuitas de fotografia pinhole nos dias 6, 7, 13, 14, 20, 21 e 28 deste mês.

A fotografia pinhole é uma técnica artesanal de câmera de orifício, com latas em vez das tradicionais máquinas fotográficas. Todos os participantes vão poder fotografar e revelar suas imagens no laboratório do museu. Cada oficina dura 90 minutos.

Não é necessário se inscrever previamente. Mais informações no site da instituição (www.museuartesacra.org.br) ou pelo telefone (11) 3326-3336.