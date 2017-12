Para aprender a fazer seu próprio cerrado

O artista plástico Daniel Caballero, autor do livro ‘Guia de Campo dos Campos de Piratininga ou O Que Sobrou do Cerrado Paulistano ou Como Fazer Seu Próprio Cerrado Infinito’ (La Luz del Fuego, 182 pág., R$ 48) é um dos palestrantes do seminário ‘O Uso das Plantas Nativas da Cidade de São Paulo no Paisagismo e Jardins da Cidade’, previsto para esta quarta (21), na sede da UMAPAZ (Parque Ibirapuera. Av. Quarto Centenário, 1268).

Mais informações e inscrições neste link.