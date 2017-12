Para a ferrovia inglesa ver

DO FUNDO DO BAÚ

Entre 1867 e 1947, a São Paulo Railway era o melhor jeito de ir de Santos a São Paulo – trajeto que levava cerca de 2h. A ferrovia trazia os imigrantes – italianos, japoneses, etc. – do porto santista para a Estação da Luz. E levava o café do Planalto Paulista para a exportação. A foto acima, que mostra operários limpando os trilhos após um deslizamento de terra, nos anos 1920, é uma das imagens em cartaz na exposição ‘A Ingleza e o Inglês’.

Estação da Luz, até 4/6. Estação Barra Funda, de 6 a 26/6. Estação Brás, de 27/6 a 10/7.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 24 de maio de 2013

