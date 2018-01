Papo sobre a morte

__________________________________________

Foi nos Estados Unidos que a economista Elca Rubinstein, de 70 anos, conheceu o Death Cafe, um grupo de discussão sobre a morte. “Não é terapia, não é religião, ninguém quer convencer ninguém a nada”, diz ela, que trouxe a iniciativa para cá. “Vamos tirar a morte do armário e colocá-la em cima da mesa, com café e bolo, para que a conversa fique mais palatável – porque não é uma conversa fácil.” Um encontro do grupo está marcado para domingo (21), às 10h, no Cemitério do Redentor (Av. Dr. Arnaldo, 1.105). Inscrições: bernardolgregorio @gmail.com.