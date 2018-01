Papo de bar

O paulista está carente. Ao menos de acordo com pesquisa realizada recentemente por um instituto a pedido de uma marca de bebidas, 79% dos moradores de São Paulo preferiam conversar mais pessoalmente com os amigos. Segundo o levantamento – que ouviu 800 homens e mulheres maiores de 18 anos das classes A, B e C em todo o Estado –, 70% dos paulistas sentem que hoje conversam menos pessoalmente do que no passado. E, enquanto 59% atribuem isso à falta de tempo, 37% culpam o excesso de tecnologia.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 18 de junho de 2014