Nenhuma das ruas paulistanas homenageia o velhinho que encanta as crianças nesta época do ano. Por outro lado, no bairro do Capão Redondo, na zona sul da cidade, existe a Rua Jesus Cristo – a figura religiosa que aniversaria em 25 de dezembro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.