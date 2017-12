Nesta terça (19), Papai Noel vai distribuir, ho ho ho, livros para usuários do Metrô. A partir das 10h, o bom velhinho estará na Estação Palmeiras-Barra Funda. A ação é do projeto Leitura no Vagão, criada em 2014 pelo estudante Fernando Tremonti, que já distribuiu cerca de 19 mil livros.

