A partir deste mês, papa Francisco vai apresentar as suas intenções de oração por meio de uma vídeo-mensagem. A iniciativa é do Apostolado de Oração, a rede mundial de oração do sumo pontífice. As mensagens serão divulgadas pelo site O Vídeo do Papa, aos e-mails cadastrados ali e ainda nas redes sociais.

Papa Francisco deve gravar sempre em espanhol. Os vídeos devem ser publicados, entretanto, com diversas opções de legendagem.