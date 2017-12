Pão e banho

DO FUNDO DO BAÚ



Na São Paulo das antigas, quando as casas não tinham banheiro, não era fácil manter-se asseado. Quem podia pagava e frequentava as casas de banho que existiam no século 19. O ‘Almanaque Paulista Ilustrado para 1896’ diz que havia, naquele ano, quatro estabelecimentos do tipo na cidade: um na Rua Direita, outro na Rua Boa Vista e dois no Largo São Bento – entre eles, a Casa de Banhos da Sereia Paulista, inaugurada em 1865 e que aparece na foto acima. Como era um misto de casa de banho e restaurante, famosos também eram os bifes preparados pelo proprietário, o húngaro José Fischer.