Palhaçadas

FOTO: AVELINO FERNANDES/DIVULGAÇÃO

Neste fim de semana, os palhaços estarão à solta no Parque da Água Branca, localizado na zona oeste da cidade. A partir das 11h de sábado (18), estão previstas várias apresentações de trupes circenses, dentro do projeto ‘maiúsculos&MINÚSCULOS’, promovido pelo Espaço de Leitura que funciona no parque. Além dessa programação, o local também sedia uma feira de troca de livros – somente no domingo.

Espaço de Leitura. Parque da Água Branca. Rua Ministro Godói, 180, Perdizes, 2588-5811.Mais informações em leituranoparque.wordpress.com. Sábado (18) e domingo (19), 11h/16h. Grátis.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 17 de janeiro de 2014

