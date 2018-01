Palestra, almoço e sarau relembram Marquesa de Santos

Para relembrar os 150 anos da morte da Marquesa de Santos, a próxima sexta (3) terá palestra, almoço e sarau no centro da cidade.

A palestra será com o historiador Paulo Rezzutti, biógrafo da Marquesa (na foto, ele está em frente ao túmulo dela). O evento acontecerá no Restaurante Cama & Café (R. Roberto Simonsen, 79), custa R$ 50 e inclui almoço.

Em seguida, uma outra homenagem: com entrada grátis, um sarau vai homenagear a personagem histórica no Solar da Marquesa. “(O sarau será) para relembrar os eventos sociais presididos por ela em sua antiga residência”, pontua Rezzutti. “O evento, gratuito, terá início às 15h e terminará às 16h30, no momento em que ela morreu naquela casa há exatos 150 anos. Na ocasião, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, de quem ela foi irmã leiga, dobrará seus sinos por três minutos em sua memória.”