Aberta desde o ano passado, na Santa Ifigênia, região central de São Paulo, a unidade paulistana do Italian Culinary Institute for Foreigners terá novas turmas em abril. Um intensivão de panificação custa R$ 1.650 – 40 horas de aula. Depois, o aluno tem a possibilidade de fazer aulas de especialização na sede principal do instituto, em Piemonte, na Itália. Informações pelo (11) 3825-1950