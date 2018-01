Padre que morou no Brasil deve se tornar beato

__________________________________________

O papa Francisco autorizou nesta semana a promulgação do decreto que reconhece as virtudes heroicas de João Schiavo (1931-1967), padre italiano que viveu no Rio Grande do Sul. Este é um importante passo no caminho para sua beatificação.

Padre Schiavo nasceu em Vicenza, na Itália, em 1903. Sacerdote da Congregação de São José – os chamados “Josefinos de Murialdo” -, em 1931 ele foi enviado em missão ao Rio Grande do Sul, onde atuou principalmente no município de Caxias do Sul. Foram criados por ele três casas de atendimento a crianças e adolescentes carentes, em Caxias do Sul, Pelotas e Rio Grande.