Pacote de verão na Casa das Rosas

PROGRAMA DE FÉRIAS



Tradicional ponto de divulgação de literatura, o centro cultural Casa das Rosas (Avenida Paulista, 37 – 11 3285-6986) prepara uma série de eventos para este mês. A programação do Verão de Poesia tem palestras, oficinas, saraus, peças de teatro e exposições – além de eventos voltados ao público infantil, em férias escolares.

Uma ação bacana acontece no próximo dia 19. A Casa das Rosas promove uma feira de troca de livros, gibis e brinquedos, das 14 às 17 horas.

Já a Poesia Aperitivo é um evento que ocorre todas as terças e quintas do mês, sempre na hora do almoço. Em encontros de meia hora, com início às 12h30, 12 poetas fundamentais da história da literatura brasileira serão apresentados ao público – nomes como Gregório de Matos, Augusto dos Anjos e Álvares de Azevedo.

Entre os destaques do mês, está prevista para o feriado paulistano do dia 25 deste mês a 9.ª edição do Sampoemas, um evento em que diversas atrações, ao longo do dia, celebram a grandeza da metrópole que vai completar 459 anos.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 7 de janeiro de 2013

