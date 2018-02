Pacaembu, 90

_____________________

São muitas as datas de uma história cheia de pormenores (veja nesta linha do tempo). Mas o bairro do Pacaembu nasceu em 1925 – ano em que a Companhia City começou a lotear e urbanizar a região. O Estádio Municipal, por sua vez, é de 1940 – na partida inaugural, o Palmeiras (então Palestra Itália) goleou o Coritiba por 6 a 2.

O bairro completa, portanto, 90 anos. O estádio, 75. E a comemoração, neste domingo, é promovida pela associação Viva Pacaembu, conforme convite reproduzido abaixo: