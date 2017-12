__________________________________________

Agora dá para jogar o clássico Pac-Man sobre um mapa do Google Maps. Na imagem acima, por exemplo, o personagem está fugindo dos fantasminhas em plena Avenida Paulista — ou seja, dá para passear pelo seu bairro preferido da capital paulista.

Basta abrir o Google Maps, selecionar o local da cidade onde quer brincar e clicar no ícone do Pac-Man, no canto inferior esquerdo, ao lado do Earth View. Então, divirta-se.