FOTO: ALEX SILVA/ ESTADÃO

‘Ora (direis) ouvir estrelas! Certo perdeste o senso!’. Os famosos versos do poeta Olavo Bilac são inspiração para a Casa das Rosas, centro cultural paulistano conhecido por incentivar a leitura. Amanhã (19), o local sedia o ‘Sarau Astropoético’. Imagens de constelações serão projetadas no teto da casa, enquanto o astrônomo João Paulo Delicato e a física Ana Carolina Pimentel explicam ao público histórias e descobertas científicas da astronomia. Lendas e mitologia também devem ter espaço nas conversas. Se o tempo permitir, os participantes vão poder observar o céu a partir de um telescópio. Como não podia deixar de ser, o papo científico terá intervalos com declamações de poemas sobre o universo.

Sarau Astropoético. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, 3285-6986. Amanhã (19), às 19h.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de abril de 2014

