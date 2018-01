Ouro no parque

Em 1988, operários encontraram ouro em pleno subsolo do Parque do Ibirapuera. Eles cavavam um túnel para interligar as avenidas 23 de Maio e Juscelino Kubitschek – obra que só seria inaugurada em 1995, sob o nome de Complexo Viário Ayrton Senna. A 23 metros de profundidade, eles extraíram quatro quilos de cascalho roxo, do qual foram retirados 4 décimos de grama de ouro (a reportagem completa, publicada na época, pode ser lida em oesta.do/ouronoibirapuera). Essa é uma das histórias curiosas do parque mais famoso de São Paulo, que completa 60 anos na próxima quinta-feira (21).

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de agosto de 2014

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tem Twitter? Siga o blog