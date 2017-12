Osso do ofício

FOTO: HÉLVIO ROMERO/ ESTADÃO

Marco histórico-religioso do centro paulistano, a Igreja do Pátio do Colégio mantém em exposição duas relíquias de José de Anchieta (1534-1597), o padre jesuíta considerado um dos fundadores de São Paulo – e que, beato desde 1980, deve ser declarado santo em breve pelo Papa Francisco. Ali é possível conferir parte do fêmur direito que teria sido do religioso, além de um manto que, acredita-se, ele usava em suas andanças pelo Brasil.

Oratório do Beato Anchieta. Igreja do Pátio do Colégio. Pça Pátio do Colégio, 2, centro. 3105-6899.



Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 14 de março de 2014

Tem Twitter? Siga o blog