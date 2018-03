Os shows da periferia

PARQUES



Shows musicais, apresentações de dança, espetáculos teatrais… Desde o início do mês – em uma programação que vai até novembro – artistas paulistanos colocaram os parques da periferia na agenda. Trata-se do projeto Cultura nos Parques, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura. “Há poucas cidades no interior paulista que são tão carentes e demandam tanto como a periferia de São Paulo”, acredita o secretário de Cultura, Andrea Matarazzo. “Com o projeto, estamos criando público, criando plateias.”

Por enquanto, a iniciativa se restringe a quatro parques: Vila do Rodeio (Cidade Tiradentes), Santo Dias (Capão Redondo), Carmo e Raul Seixas (ambos em Itaquera). Mas a secretaria promete, em breve, expandir para outros endereços.

No sábado, o cantor e compositor Passoca (foto) relembrou Adoniran Barbosa (1910-1982) em show no Parque Santo Dias. Integram ainda a programação do projeto a trupe do Circo Vox, o grupo de forró Trio Virgulino, as companhias de atores Circo Teatro Tubino, Pia Fraus e Parlapatões, entre outros artistas. Todas as atrações, que ocorrem sábados e domingos, são gratuitas. O site oficial divulga a programação.

