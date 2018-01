A Copa está acontecendo. E está dando certo. Empolgando em campo e fora dele. Alguns dias antes de o Mundial começar, fizemos uma reportagem contando a história daqueles paulistanos que preferiram sair do País durante os 31 dias de Copa do Mundo. Um desses personagens, o cineasta e fotógrafo Leandro Franco, de 29 anos, viajou para o Uruguai – e só volta em 16 de julho. Levou sua cadela, Odara. E deve estar rodando, com ela na garupa, 1,2 mil quilômetros de bike pelas estradas uruguaias.

O projeto de Franco foi também tema de recente coluna veiculada pela rádio Estadão (clique no player abaixo para ouvir):

Paulistices na Rádio Estadão

Será que os que fugiram da Copa, vendo o clima que tomou conta da cidade, se arrependeram?