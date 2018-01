Nos últimos cinco anos, pela primeira vez, mais edifícios foram lançados com nomes em inglês do que em português na cidade de São Paulo. Este foi o mote do bate-papo veiculado ontem pela Rádio Estadão. Ouça:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.