Os nomes do parque

__________________________________________

O parque da Avenida Paulista é cheio de identidades. Quando foi inaugurado, em 1892, o Trianon se chamava Parque Villon – porque foi projetado pelo francês Paul Villon, o mesmo que assina os jardins do Palácio do Catete, no Rio. Trianon é apelido, por causa do clube que se chamava Belvedere Trianon e ficava na frente da área verde, onde hoje está localizado o Masp.

O nome oficial do parque é Tenente Siqueira Campos, em homenagem a um dos participantes da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana – episódio no qual 18 revoltosos trocaram tiros com 3 mil soldados governistas, em 1922, no Rio.