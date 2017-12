Os 90 anos de uma biblioteca

A rica história de nove décadas da Biblioteca George Alexander, no prédio 2 do câmpus da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é tema de exposição na própria instituição. Além de fotos antigas (como a acima) e documentos que ajudam a recuperar esse passado, a mostra tem uma coleção de ex-líbris do acervo do historiador Paulo Rezzutti. Com entrada franca, a exposição vai de quarta (1º) a 20/8 (2ª/6ª, 10h/21h, sáb., 10h/16h). Entrada pela R. Itambé, 143 ou pela R. Maria Antônia, 307.

